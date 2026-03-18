Les 30 ans des Amis de Salon rue de la Bouchotte Salon-la-Tour

Les 30 ans des Amis de Salon

rue de la Bouchotte Salle polyvalente Salon-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Présentation des travaux réalisés par l’association aux cours des trente années maquette de la commune, trois ouvrages, des expositions, restauration du patrimoine local.

Entrée libre. .

rue de la Bouchotte Salle polyvalente Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 98 19 93 drouxdan@orange.fr

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English : Les 30 ans des Amis de Salon

L’événement Les 30 ans des Amis de Salon Salon-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze