Les 30 ans des Amis de Salon rue de la Bouchotte Salon-la-Tour
Les 30 ans des Amis de Salon rue de la Bouchotte Salon-la-Tour jeudi 30 juillet 2026.
Les 30 ans des Amis de Salon
rue de la Bouchotte Salle polyvalente Salon-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Présentation des travaux réalisés par l’association aux cours des trente années maquette de la commune, trois ouvrages, des expositions, restauration du patrimoine local.
Entrée libre. .
rue de la Bouchotte Salle polyvalente Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 98 19 93 drouxdan@orange.fr
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English : Les 30 ans des Amis de Salon
L’événement Les 30 ans des Amis de Salon Salon-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze