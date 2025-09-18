Les 30 ans des Hivernales PUYDARRIEUX Puydarrieux
Les 30 ans des Hivernales PUYDARRIEUX Puydarrieux vendredi 23 janvier 2026.
Les 30 ans des Hivernales
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-25
2026-01-23
Festival Nature & Environnement.
Programme téléchargeable sur le site de la MNE65 à partir de Décembre.
Bar, restauration et hébergement sont proposés sur la week-end.
Entrée payante.
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
English :
Nature & Environment Festival.
Program downloadable from the MNE65 website in December.
Bar, catering and accommodation available on the weekend.
Admission charge.
German :
Festival Natur & Umwelt.
Programm kann ab Dezember auf der Website des MNE65 heruntergeladen werden.
Bar, Essen und Unterkunft werden am Wochenende angeboten.
Eintritt kostenpflichtig.
Italiano :
Festival Natura e Ambiente.
Programma scaricabile dal sito web di MNE65 a partire da dicembre.
Bar, ristorazione e alloggio disponibili durante il fine settimana.
Ingresso a pagamento.
Espanol :
Festival de Naturaleza y Medio Ambiente.
Programa descargable del sitio web de MNE65 a partir de diciembre.
Bar, catering y alojamiento disponibles durante el fin de semana.
Entrada gratuita.
L’événement Les 30 ans des Hivernales Puydarrieux a été mis à jour le 2025-09-18 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65