Les 30 ans des Hivernales PUYDARRIEUX Puydarrieux

Les 30 ans des Hivernales PUYDARRIEUX Puydarrieux vendredi 23 janvier 2026.

Les 30 ans des Hivernales

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-23

Festival Nature & Environnement.

Programme téléchargeable sur le site de la MNE65 à partir de Décembre.

Bar, restauration et hébergement sont proposés sur la week-end.

Entrée payante.

.

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

Nature & Environment Festival.

Program downloadable from the MNE65 website in December.

Bar, catering and accommodation available on the weekend.

Admission charge.

German :

Festival Natur & Umwelt.

Programm kann ab Dezember auf der Website des MNE65 heruntergeladen werden.

Bar, Essen und Unterkunft werden am Wochenende angeboten.

Eintritt kostenpflichtig.

Italiano :

Festival Natura e Ambiente.

Programma scaricabile dal sito web di MNE65 a partire da dicembre.

Bar, ristorazione e alloggio disponibili durante il fine settimana.

Ingresso a pagamento.

Espanol :

Festival de Naturaleza y Medio Ambiente.

Programa descargable del sitio web de MNE65 a partir de diciembre.

Bar, catering y alojamiento disponibles durante el fin de semana.

Entrada gratuita.

L’événement Les 30 ans des Hivernales Puydarrieux a été mis à jour le 2025-09-18 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65