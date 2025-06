LES 30 ANS D’OMS LOISIRS Oms 6 juillet 2025 15:00

Dimanche 6 juillet, Oms vous propose un après-midi pour fêter les 30 ans de Loisirs d’Oms !

Nous vous donnons rendez-vous de 15h à 23h. Jeux, Animations et Concert.

Au programme:

15h -Activités: présentation et ateliers Jeux ‘Ludo-Loisirs’.

18h30…

.

Oms 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

On Sunday July 6, Oms invites you to an afternoon to celebrate 30 years of Loisirs d’Oms!

We look forward to seeing you from 3pm to 11pm. Games, Entertainment and Concert.

On the program:

3pm -Activities: presentation and ‘Ludo-Loisirs’ games workshops.

18h30…

German :

Am Sonntag, den 6. Juli, lädt Oms zu einem Nachmittag ein, um das 30-jährige Bestehen von Loisirs d’Oms zu feiern!

Wir laden Sie von 15:00 bis 23:00 Uhr ein. Spiele, Animationen und Konzert.

Auf dem Programm:

15:00 Uhr -Aktivitäten: Präsentation und Workshops zu den Spielen « Ludo-Loisirs ».

18h30…

Italiano :

Domenica 6 luglio, l’Oms organizza un pomeriggio per festeggiare i 30 anni di Loisirs d’Oms!

Vi aspettiamo dalle 15.00 alle 23.00. Giochi, intrattenimento e concerto.

In programma:

ore 15.00 -Attività: presentazione e laboratori di giochi « Ludo-Loisirs ».

18h30…

Espanol :

El domingo 6 de julio, Oms organiza una tarde para celebrar los 30 años de Loisirs d’Oms

Te esperamos de 15:00 a 23:00 horas. Juegos, animación y concierto.

En el programa:

15h00 -Actividades: presentación y talleres de juegos ‘Ludo-Loisirs’.

18h30…

