Les 30 ans du Centre Social Entraygues-sur-Truyère

Les 30 ans du Centre Social Entraygues-sur-Truyère samedi 13 septembre 2025.

Les 30 ans du Centre Social

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Activités et jeux pour tous.

15h30

Atelier de bracelets, pêche au canard, château gonflable, jeux en bois, tour de froebel

Tournoi de foothandket, 15h30 inscription par équipe de quatre, au minimum un adulte + un enfant

17h

Géoaching, chasse au trésor

19h

Apéro-concert avec Samuel Puel

Repas (paella, tarte et sangria), uniquement sur réservation (Adulte 15€, enfant 10€ jusqu’à 12ans) .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 49 57 centresocial.entraygues@wanadoo.fr

English :

Activities and games for all.

German :

Aktivitäten und Spiele für alle.

Italiano :

Attività e giochi per tutti.

Espanol :

Actividades y juegos para todos.

L’événement Les 30 ans du Centre Social Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)