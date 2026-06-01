Les 30 ans du Musée du Touage Bellicourt

Bellicourt

Les 30 ans du Musée du Touage

1044 Hameau de Riqueval Bellicourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le samedi 27 et le dimanche 28 juin 2026, l’équipe d’animation du Musée du Touage vous invite à participer aux animations organisées à l’occasion du 30ème anniversaire de l’ouverture de ce lieu de visite. Tout au long des deux demi-journées, vous pourrez découvrir l’exposition Les Remorqueurs prêtée par la Cité des Bateliers de Longueil-Annel et si vous êtes en famille, les enfants pourront remplir leur carnet Mission Remorqueur .

Lors de la première après-midi, vous pourrez écouter la chorale Les Gabiers de la Lys pour un concert de chants fluviaux et mariniers en deux parties d’une heure chacune débutant à 14h30 et 16h30. Un tour de chant à ne pas manquer !

C’est également le samedi 27 juin de 14h à 18h que vous rencontrerez de Didier et Brigitte Soufflet de l’association Navi Modèle 02. Ils se feront un plaisir de vous présenter leur passion pour les maquettes de bateaux minutieusement créées par Didier. Celles-ci sont motorisées pour, sous l’égide de Brigitte, être téléguidées sur des plans d’eaux comme ce sera le cas cet été à Le Nouvion-en-Thiérache ou à Fourmies.

Toujours le samedi après-midi, des visites libres du Musée du Touage sont également possibles.

Le dimanche, c’est une animation à destination des familles qui est proposée avec le parcours Aventoueur . Toutes les 30 minutes, venez prendre le départ de cette aventure qui vous plongera dans le monde fluvial. Pour participer, il est tout de même nécessaire de réserver par mail ou au 03.23.09.37.28.

Enfin, lors de cette seconde après-midi, vous pourrez aussi vous inscrire pour des visites commentées gratuites de notre musée.

Alors, profitez de ce week-end exceptionnel sur le site de Riqueval !

– Par l’office de tourisme du Pays du Vermandois et le Musée du Touage.

Le samedi 27 et le dimanche 28 juin 2026, l’équipe d’animation du Musée du Touage vous invite à participer aux animations organisées à l’occasion du 30ème anniversaire de l’ouverture de ce lieu de visite. Tout au long des deux demi-journées, vous pourrez découvrir l’exposition Les Remorqueurs prêtée par la Cité des Bateliers de Longueil-Annel et si vous êtes en famille, les enfants pourront remplir leur carnet Mission Remorqueur .

Lors de la première après-midi, vous pourrez écouter la chorale Les Gabiers de la Lys pour un concert de chants fluviaux et mariniers en deux parties d’une heure chacune débutant à 14h30 et 16h30. Un tour de chant à ne pas manquer !

C’est également le samedi 27 juin de 14h à 18h que vous rencontrerez de Didier et Brigitte Soufflet de l’association Navi Modèle 02. Ils se feront un plaisir de vous présenter leur passion pour les maquettes de bateaux minutieusement créées par Didier. Celles-ci sont motorisées pour, sous l’égide de Brigitte, être téléguidées sur des plans d’eaux comme ce sera le cas cet été à Le Nouvion-en-Thiérache ou à Fourmies.

Toujours le samedi après-midi, des visites libres du Musée du Touage sont également possibles.

Le dimanche, c’est une animation à destination des familles qui est proposée avec le parcours Aventoueur . Toutes les 30 minutes, venez prendre le départ de cette aventure qui vous plongera dans le monde fluvial. Pour participer, il est tout de même nécessaire de réserver par mail ou au 03.23.09.37.28.

Enfin, lors de cette seconde après-midi, vous pourrez aussi vous inscrire pour des visites commentées gratuites de notre musée.

Alors, profitez de ce week-end exceptionnel sur le site de Riqueval !

– Par l’office de tourisme du Pays du Vermandois et le Musée du Touage. .

1044 Hameau de Riqueval Bellicourt 02420 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 37 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, June 27, and Sunday, June 28, 2026, the education team at the Musée du Touage invites you to participate in the activities organized to celebrate the 30th anniversary of the museum’s opening. Throughout these two half-days, you can explore the exhibition “Les Remorqueurs” (The Tugboats), presented by the Cité des Bateliers de Longueil-Annel, and if you’re visiting with your family, the children can fill out their “Mission Tugboat” activity book.

On the first afternoon, you can enjoy a concert by the choir Les Gabiers de la Lys, featuring river and seafaring songs in two one-hour sets beginning at 2:30 p.m. and 4:30 p.m. A musical performance not to be missed!

Also on Saturday, June 27, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., you’ll have the chance to meet Didier and Brigitte Soufflet from the Navi Modèle 02 association. They’ll be happy to share their passion for the model boats meticulously crafted by Didier. These models are motorized so that, under Brigitte’s guidance, be remotely controlled on bodies of water, as will be the case this summer at Le Nouvion-en-Thiérache or Fourmies.

Also on Saturday afternoons, self-guided tours of the Musée du Touage are available.

On Sunday, there’s a family-friendly activity featuring the “Aventoueur” trail. Every 30 minutes, come set off on this adventure that will immerse you in the world of the river. To participate, however, you must make a reservation by email or by calling 03.23.09.37.28.

Finally, during this second afternoon, you can also sign up for free guided tours of our museum.

So, make the most of this exceptional weekend at the Riqueval site!

– By the Pays du Vermandois Tourist Office and the Mus%E9e du Touage.

L’événement Les 30 ans du Musée du Touage Bellicourt a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Saint-Quentinois