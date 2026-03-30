Uffholtz

Les 30h de jeux d’Uffholtz

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01

Les 30h de jeux d’Uffholtz proposent tournois, jeux en libre accès et championnat de jeux de société. Un rendez-vous convivial pour tous les âges, avec buvette et restauration sur place.

Les 30h de jeux d’Uffholtz invitent petits et grands à partager un moment convivial autour de nombreux jeux. Au programme tournois (belote, tarot, échecs, puzzle), championnat d’Alsace de jeux de société, ainsi que des espaces de jeux en libre accès. Une buvette et une petite restauration sont proposées sur place pour profiter pleinement de l’événement. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 54 38 78 jeuxetloisirsuffholtz@free.fr

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English :

The 30h de jeux d?Uffholtz (30 hours of games in Uffholtz) features tournaments, open-access games and board game championships. A friendly event for all ages, with refreshments and food on site.

L’événement Les 30h de jeux d’Uffholtz Uffholtz a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay