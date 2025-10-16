Les 31 000 Femmes Résistantes Déportées Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation Chamalières

Les 31 000 Femmes Résistantes Déportées

Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation 7 place Beaulieu Chamalières Puy-de-Dôme

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-16 14:00:00

fin : 2025-05-16 18:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Cette exposition retrace l’histoire du premier grand convoi de déportation de femmes résistantes et victimes de la répression.

Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation 7 place Beaulieu Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 23 34 musee.resistance@clermontmetropole.eu

English :

This exhibition tells the story of the first major deportation convoy of women who were members of the Resistance and victims of repression.

German :

Diese Ausstellung erzählt die Geschichte des ersten großen Deportationskonvois von Frauen, die Widerstand leisteten und Opfer der Repression wurden.

Italiano :

Questa mostra racconta la storia del primo grande convoglio di deportazione di donne appartenenti alla Resistenza e vittime della repressione.

Espanol :

Esta exposición cuenta la historia del primer gran convoy de deportación de mujeres miembros de la Resistencia y víctimas de la represión.

