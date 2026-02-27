Les 34èmes Foulées de Bussière-Poitevine Val-d’Oire-et-Gartempe

Les 34èmes Foulées de Bussière-Poitevine

Aire de Loisirs Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Journée sportive à Bussière-Poitevine ! Courses adultes départ à 9h30 sur 3 parcours 10 et 20 km route, 18 km circuit nature. Randonnée 10 km départ 9h45. Ravitaillements sur le parcours des courses et de la randonnée.

Repas sur réservation. Courses pour les enfants départ à 15h30. .

Aire de Loisirs Val-d’Oire-et-Gartempe 87320 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 36 03 60 asbp87@gmail.com

