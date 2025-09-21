Les 380° – Déambulation poético-historique en Ville-Haute Ville Bar-le-Duc

Les 380° – Déambulation poético-historique en Ville-Haute Dimanche 21 septembre, 16h00 Ville Meuse

Rendez-vous place Reggio, devant la statue du maréchal Oudinot.

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’artiste et médiateur du patrimoine, Adrien Lecoursonnais, propose une visite sensible pour raconter autrement la ville de Bar-le-Duc. En allant à la rencontre de nombreux habitants, il a recueilli des témoignages variés, de tous âges, qui donnent à percevoir la vie quotidienne barisienne d’une autre manière.

Ville 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est Ville d'histoire, Bar-le-Duc s'implante dès l'époque gallo-romaine sur un axe stratégique reliant Reims à Toul. Détruite lors des invasions barbares, elle se relève et s'étend autour d'un château fort dès le Xe siècle. L'essor se poursuit avec la Ville Haute et la Neuve-Ville au Moyen Âge.

Au XVIIIe siècle, Bar-le-Duc prend toute sa dimension avec l’aménagement des places et du boulevard de la Rochelle, axe central structurant la ville.

Au XXe siècle, de nouveaux quartiers voient le jour comme Marbot-Hinot, Libération ou la Côte Sainte-Catherine, installée sur d’anciens vignobles détruits par le phylloxéra.

La cité conserve un riche patrimoine Renaissance, de superbes ponts, églises et canaux.

Son histoire industrielle et artistique s’exprime aussi à travers des figures comme les frères Michaux et des sites emblématiques comme le château de Marbeaumont.

Journées européennes du patrimoine 2025

