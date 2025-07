Les 3ème Boucles de Bergerac Port de Bergerac Bergerac

Les 3ème Boucles de Bergerac Port de Bergerac Bergerac samedi 19 juillet 2025.

Les 3ème Boucles de Bergerac

Port de Bergerac 4 Quai Salvette Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Le cercle des nageurs accueille Les Boucles de Bergerac, une épreuve de natation en eau libre ouverte à tous ! Venez découvrir ou redécouvrir la nage en pleine nature dans la Dordogne.

Le cercle des nageurs accueille Les Boucles de Bergerac, une épreuve de natation en eau libre ouverte à tous ! Venez découvrir ou redécouvrir la nage en pleine nature dans la Dordogne.

Distances proposées :

– 400 mètres (initiation)

– 2 500 mètres

5 000 mètres

– 7 500 mètres

– Relais 4 x 400 mètres

Événement labellisé Étape Coupe de France 2025 une occasion unique de nager dans un cadre exceptionnel tout en participant à une compétition officielle.

Organisé avec le soutien de la Ville de Bergerac, la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation, la CAB, le Département Dordogne-Périgord, et de nombreux partenaires.

Venez nombreux encourager les nageurs ou relever le défi vous-même ! .

Port de Bergerac 4 Quai Salvette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

English : Les 3ème Boucles de Bergerac

Le cercle des nageurs welcomes Les Boucles de Bergerac, an open-water swimming event open to all! Come and discover or rediscover open-water swimming in the Dordogne.

German : Les 3ème Boucles de Bergerac

Der Schwimmerkreis empfängt Les Boucles de Bergerac, einen Schwimmwettkampf im freien Wasser, der für alle offen ist! Kommen Sie und entdecken Sie das Schwimmen in der freien Natur der Dordogne oder entdecken Sie es wieder.

Italiano :

Il Cercle des nageurs ospita Les Boucles de Bergerac, un evento di nuoto in acque libere aperto a tutti! Venite a scoprire o riscoprire il nuoto in acque libere in Dordogna.

Espanol : Les 3ème Boucles de Bergerac

El cercle des nageurs organiza Les Boucles de Bergerac, un evento de natación en aguas abiertas abierto a todos Venga a descubrir o redescubrir la natación en aguas abiertas en Dordoña.

L’événement Les 3ème Boucles de Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2025-07-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides