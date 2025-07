Les 3km VTT de Joeuf Jœuf

Les 3km VTT de Joeuf Jœuf dimanche 13 juillet 2025.

Les 3km VTT de Joeuf

Complexe sportif Platini Jœuf Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Venez relever le défi à vélo sur un parcours de 3 km, accessible à tous. Petits et grands pourront s’affronter dans une ambiance conviviale et familiale.

L’objectif est de battre vos meilleurs chronos et réaliser le plus grand nombre de tours, en solo ou en équipe

Remise des récompenses à 16h

Casque obligatoire

Restauration sur placeTout public

Complexe sportif Platini Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 20 60

English :

Come and take up the challenge on your bike over a 3 km course, accessible to all. Young and old alike can compete in a friendly, family atmosphere.

The aim is to beat your best times and complete as many laps as possible, solo or in a team

Awards ceremony at 4 p.m

Helmet mandatory

Catering on site

German :

Stellen Sie sich der Herausforderung auf dem Fahrrad auf einer 3 km langen Strecke, die für alle zugänglich ist. Groß und Klein können sich in einer freundlichen und familiären Atmosphäre miteinander messen.

Ziel ist es, Ihre besten Zeiten zu schlagen und die meisten Runden zu fahren, allein oder im Team

Übergabe der Belohnungen um 16 Uhr

Es besteht Helmpflicht

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Venite a sfidarvi in bicicletta su un percorso di 3 km, accessibile a tutti. Grandi e piccini potranno gareggiare in un’atmosfera amichevole e familiare.

L’obiettivo è battere i propri tempi migliori e completare il maggior numero di giri possibile, da soli o in squadra

Cerimonia di premiazione alle 16.00

Caschi obbligatori

Ristorazione in loco

Espanol :

Ven y acepta el reto sobre tu bicicleta en un recorrido de 3 km, accesible para todos. Jóvenes y mayores podrán competir en un ambiente familiar y amistoso.

El objetivo es batir tus mejores tiempos y completar el mayor número de vueltas posible, solo o en equipo

Entrega de premios a las 16.00 horas

Casco obligatorio

Servicio de catering in situ

