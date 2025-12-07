Les 4 dimensions de l’ingénieur : IA, écologie, souveraineté, réindustrialisation IESF Paris Mercredi 17 décembre, 18h00 sur inscription

L’ingénieur est aujourd’hui confronté à 4 transformations majeures : l’essor de l’IA, la transition écologique, la souveraineté

technologique et les chaînes de valeur, la réindustrialisation des territoires.

Ces enjeux seront explorés à travers les 4 dimensions clés, individuelle, collective, territoriale, internationale qui seront

présentés par quatre experts : Jean-Edouard Kurz — Consult Partner, Kyndryl, Dr Saman Sarbazvatan — École des Ponts Business, Branka Berthoumieux – Responsable Reprise-Transmission, CCI Paris IDF School / ReTech Center, et Clémentine Langlois — CEO Skepsos, Senior Fellow École des Ponts.

La conférence aura lieu en mode hybride, en présentiel au siège d’IESF – 7 rue Lamennais Paris 8éme, et en visioconférence

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

IESF 7 rue Lamennais 75008 PARIS Quartier du Faubourg-du-Roule Paris 75008 Paris