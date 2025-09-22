Les 4 Mousquetaires Épopée pop Théâtre Les Arts Cluny

Les 4 Mousquetaires Épopée pop

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 21:15:00

2026-03-20

COMPAGNIE LA DOUCE

Comédie musicale

Cette adaptation musicale du best-seller d’Alexandre Dumas nous plonge dans un show délirant où l’esprit des Monty Python rencontre l’univers des années 80. Ici pas d’épée ni de chapeau à plumes, mais une bande de sales gosses portant haut l’étendard de la pop culture, pour mieux dynamiter par le rire le roman d’aventure.

Bienvenue dans le télescopage des époques les Power Rangers au service du roi de France, le cardinal de Richelieu sous la moustache de Freddie Mercury ou Milady de Winter en pop star aux faux airs de Madonna !

Venez vibrer à l’unisson de la célèbre devise remastérisée “Un·e pour tous·tes, tous·tes pour un·e!”

Dès 9 ans

Direction et mise en scène collective • Composition Laurent Péju • Régies lumière et son Sébastien Dumas et/ou Rémi Selles • Écriture Floriane Durin, Carl Miclet, Gilles Najean, Marianne Pommier • Interprétation Floriane Durin, Carl Miclet, Marianne Pommier, Laurent Secco

Ce spectacle est programmé en partenariat avec l’option théâtre du lycée La Prat’s. .

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

