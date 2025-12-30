LES 4 MOUSQUETAIRES – EPOPEE POP THEATRE COMEDIE ODEON Lyon

LES 4 MOUSQUETAIRES – EPOPEE POP Début : 2026-02-13 à 21:00. Tarif : – euros.

À partir de 9 ansDurée : 1h15 Création collective d’après l’œuvre d’Alexandre DumasAvec Floriane Durin, Carl Miclet, Marianne Pommier Et Laurent SeccoAdaptation et paroles chansons : Floriane Durin, Carl Miclet, Gilles Najean Et Marianne PommierComposition musicale : Laurent PéjuSon : Rémi SellesCréation lumière : Sébastien DumasPhotographie: Julien PapillardCréation et production : Cie La DouceDiffusion : Carine Steullet PARTENAIRES (Mousquetaires – La Douce)Région AURA, CNM, Adami, SPEDIDAM, Pass Culture, La Palène, MDP Pierre-Bénite, Espace Culturel – L’Escale, Le Vellein – Scène de la Capi, TEC, Théâtre de L’Elysée, Maison des Associations – Robert Luc. La compagnie La Douce est soutenue par la DRAC AURA Cette adaptation musicale du best-seller d’Alexandre Dumas nous plonge dans un show délirant où l’esprit des Monty Python rencontre l’univers des années 80. Ici pas d’épée ni de chapeau à plumes, mais une bande de « sales gosses » portant haut l’étendard de la pop culture, pour mieux dynamiter par le rire le roman d’aventure.Bienvenue dans le télescopage des époques : les Power Rangers au service du roi de France, le cardinal de Richelieu sous la moustache de Freddie Mercury ou Milady de Winter en pop star à paillettes !Venez vibrer à l’unisson de la célèbre devise remastérisée: “Un.e pour tous.tes, tous.tes pour un.e!”

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE COMEDIE ODEON 6, rue Grolee 69002 Lyon 69