Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Concertos Eglise Saint Germain des Prés Paris
Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Concertos Eglise Saint Germain des Prés Paris samedi 10 janvier 2026.
Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Concertos
- Orchestre Hélios
Violon Solo : Glen Rouxel
Programme : « Divertimento in D major, K. 136 » de Mozart, «Les Airs Bohémiens » de Sarasate, Les 4 Saisons de Vivaldi « Hiver », « Carmen» de Bizet arrangement Sarasate, « Crisantemi » de Puccini , « Pizzicato Polka » de Strauss, « Clair de Lune » de Debussy, « Chaconne » de Vitali, « Légende » de Wieniawski, « Ave Maria » de Caccini, « Canon » de Pachelbel
Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.
Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.
De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.
Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.
Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.
Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.
Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire.
Le vendredi 13 février 2026
de 20h45 à 22h00
Le samedi 04 juillet 2026
de 20h45 à 22h00
Le vendredi 15 mai 2026
de 20h45 à 22h00
Le samedi 02 mai 2026
de 20h45 à 22h00
Le vendredi 10 avril 2026
de 20h45 à 22h00
Le vendredi 27 février 2026
de 20h45 à 22h00
Le samedi 10 janvier 2026
de 20h45 à 22h00
payant
De 0 à 60 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-10T21:45:00+01:00
fin : 2026-07-05T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-01-10T20:45:00+02:00_2026-01-10T22:00:00+02:00;2026-02-13T20:45:00+02:00_2026-02-13T22:00:00+02:00;2026-02-27T20:45:00+02:00_2026-02-27T22:00:00+02:00;2026-04-10T20:45:00+02:00_2026-04-10T22:00:00+02:00;2026-05-02T20:45:00+02:00_2026-05-02T22:00:00+02:00;2026-05-15T20:45:00+02:00_2026-05-15T22:00:00+02:00;2026-07-04T20:45:00+02:00_2026-07-04T22:00:00+02:00
Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris
https://www.orchestrehelios.com/concerts +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios
Afficher la carte du lieu Eglise Saint Germain des Prés et trouvez le meilleur itinéraire