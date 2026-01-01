Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Concertos Eglise Saint Germain des Prés Paris

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Concertos

Orchestre Hélios

Violon Solo : Glen Rouxel

Programme : « Divertimento in D major, K. 136 » de Mozart, «Les Airs Bohémiens » de Sarasate, Les 4 Saisons de Vivaldi « Hiver », « Carmen» de Bizet arrangement Sarasate, « Crisantemi » de Puccini , « Pizzicato Polka » de Strauss, « Clair de Lune » de Debussy, « Chaconne » de Vitali, « Légende » de Wieniawski, « Ave Maria » de Caccini, « Canon » de Pachelbel

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire.

Le vendredi 13 février 2026

de 20h45 à 22h00

Le samedi 04 juillet 2026

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 15 mai 2026

de 20h45 à 22h00

Le samedi 02 mai 2026

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 10 avril 2026

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 27 février 2026

de 20h45 à 22h00

Le samedi 10 janvier 2026

de 20h45 à 22h00

payant

De 0 à 60 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris

https://www.orchestrehelios.com/concerts +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios



