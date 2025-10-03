Les « 4 Saisons » de Vivaldi avec Elissa Cassini Église Saint Sauveur Crest

Les « 4 Saisons » de Vivaldi avec Elissa Cassini Église Saint Sauveur Crest vendredi 3 octobre 2025.

Les « 4 Saisons » de Vivaldi avec Elissa Cassini

Église Saint Sauveur Place du Général de Gaulle Crest Drôme

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

conseillé 15€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 21:30:00

Date(s) :

2025-10-03

S’il est une oeuvre indémodable et sans cesse renouvellée c’est bien les 4 saisons de Vivaldi. Ce chef d’œuvre baroque restera à jamais inscrit dans la culture classique comme le modèle de la musique descriptive. Ecoutez, c’est vivifiant!

.

Église Saint Sauveur Place du Général de Gaulle Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@larivierarts.fr

English :

If ever there was a timeless and endlessly renewed work, it’s Vivaldi’s 4 Seasons. This Baroque masterpiece will forever be enshrined in classical culture as the epitome of descriptive music. Listen, it’s invigorating!

German :

Wenn es ein Werk gibt, das nie aus der Mode kommt und immer wieder erneuert wird, dann sind es Vivaldis « Die vier Jahreszeiten ». Dieses barocke Meisterwerk wird für immer in der klassischen Kultur als das Modell der beschreibenden Musik verankert bleiben. Hören Sie sich das an, es ist belebend!

Italiano :

Se c’è un’opera senza tempo e che si rinnova all’infinito, è quella delle 4 Stagioni di Vivaldi. Questo capolavoro barocco rimarrà per sempre nella cultura classica come modello di musica descrittiva. Ascoltatelo, è rinvigorente!

Espanol :

Si hay una obra intemporal e infinitamente renovada, ésa es Las cuatro estaciones de Vivaldi. Esta obra maestra del Barroco quedará consagrada para siempre en la cultura clásica como modelo de música descriptiva. Escúchela, ¡es vigorizante!

L’événement Les « 4 Saisons » de Vivaldi avec Elissa Cassini Crest a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme