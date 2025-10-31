Les 4 Saisons de Vivaldi extraits / Prélude et Allegro de Kreisler / Concerto pour violon de Beethoven Eglise Saint Germain des Prés Paris

Fritz Kreisler – Prélude et Allegro

Ludwig Van Beethoven – concerto pour Violon en ré majeur , op. 61

Les quatre Saisons de Vivaldi extraits

Ne manquez pas l incroyable performance de l’orchestre Hélios

Le vendredi 29 mai 2026

de 20h45 à 22h00

payant

Prestige 60 €

Carré or 40 €

Tarif unique 30

tarif réduit 20 € étudiants/chômeurs

Tout public.

Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris

https://www.orchestrehelios.com/ +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios