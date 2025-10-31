Les 4 Saisons de Vivaldi extraits / Prélude et Allegro de Kreisler / Concerto pour violon de Beethoven Eglise Saint Germain des Prés Paris
Les 4 Saisons de Vivaldi extraits / Prélude et Allegro de Kreisler / Concerto pour violon de Beethoven Eglise Saint Germain des Prés Paris vendredi 29 mai 2026.
Fritz Kreisler – Prélude et Allegro
Ludwig Van Beethoven – concerto pour Violon en ré majeur , op. 61
Les quatre Saisons de Vivaldi extraits
Ne manquez pas l incroyable performance de l’orchestre Hélios
Le vendredi 29 mai 2026
de 20h45 à 22h00
payant
Prestige 60 €
Carré or 40 €
Tarif unique 30
tarif réduit 20 € étudiants/chômeurs
Tout public.
Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris
https://www.orchestrehelios.com/ +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios