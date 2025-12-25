Les 4 Saisons de Vivaldi Intégrale & Petite Musique de Nuit de Mozart, Église de la Madeleine Paris

Les 4 Saisons de Vivaldi Intégrale & Petite Musique de Nuit de Mozart

Prgoramme

Sérénade no 13 en sol majeur « Eine Klein Nachtmusik », K. 525 – plus connue en français sous le titre « Une petite musique de nuit » – est une sérénade pour cordes composée par Mozart en 1787. Son premier mouvement débute par l’un des thèmes les plus connus de la musique classique. Elle est la dernière sérénade de Mozart.

Les quatre saisons d’Antonio Vivaldi est un ensemble de quatre concerti pour violon, composé en 1723. Il s’agit sans doute de la composition la plus connue de Vivaldi et de l’œuvre musicale la plus jouée dans le monde. C’est un concerto pour violon où le soliste joue accompagné d’un orchestre de chambre. Le contenu de chaque partie est varié et évoque chacune des saisons auquel il se rapporte. A titre d’exemple, l’hiver est ponctué de notes en pizzicato sur les cordes hautes, faisant penser à une pluie glaciale, alors que l’été évoque un orage dans le mouvement final, préparé par le tonnerre qui gronde à plusieurs reprises dans le mouvement.

Hélios

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire.

Le vendredi 31 juillet 2026

de 20h00 à 21h15

Le vendredi 10 juillet 2026

de 20h00 à 21h15

Le samedi 20 juin 2026

de 20h00 à 21h15

Le vendredi 05 juin 2026

de 20h00 à 21h15

Le jeudi 21 mai 2026

de 20h00 à 21h15

Le mardi 07 avril 2026

de 20h00 à 21h15

Le samedi 28 mars 2026

de 20h00 à 21h15

Le mercredi 11 mars 2026

de 20h00 à 21h15

Le jeudi 26 février 2026

de 20h00 à 21h15

Le jeudi 01 janvier 2026

de 21h00 à 22h15

payant

De 0 à 60 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T22:00:00+01:00

fin : 2026-08-01T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-01-01T21:00:00+02:00_2026-01-01T22:15:00+02:00;2026-02-26T20:00:00+02:00_2026-02-26T21:15:00+02:00;2026-03-11T20:00:00+02:00_2026-03-11T21:15:00+02:00;2026-03-28T20:00:00+02:00_2026-03-28T21:15:00+02:00;2026-04-07T20:00:00+02:00_2026-04-07T21:15:00+02:00;2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T21:15:00+02:00;2026-06-05T20:00:00+02:00_2026-06-05T21:15:00+02:00;2026-06-20T20:00:00+02:00_2026-06-20T21:15:00+02:00;2026-07-10T20:00:00+02:00_2026-07-10T21:15:00+02:00;2026-07-31T20:00:00+02:00_2026-07-31T21:15:00+02:00

Église de la Madeleine Place De La Madeleine 75008 Paris

https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios



Afficher la carte du lieu Église de la Madeleine et trouvez le meilleur itinéraire

