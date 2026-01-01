Les 4 saisons de Vivaldi intégrale & Petite Musique de Nuit de Mozart Eglise Saint Germain des Prés Paris

Les 4 Saisons de Vivaldi Intégrale / Petite Musique de Nuit de Mozart

Orchestre Hélios

Violon Solo : Glen Rouxel

Programme : Les 4 Saisons de Vivaldi Intégrale & Petite Musique de Nuit de Mozart

La Sérénade no 13 en sol majeur « Eine Klein Nachtmusik », K. 525 – plus connue en français sous le titre « Une petite musique de nuit » – est une sérénade pour cordes composée par Mozart en 1787. Son premier mouvement débute par l’un des thèmes les plus connus de la musique classique. Elle est la dernière sérénade de Mozart.

Les quatre saisons d’Antonio Vivaldi est un ensemble de quatre concerti pour violon, composé en 1723. Il s’agit sans doute de la composition la plus connue de Vivaldi et de l’œuvre musicale la plus jouée dans le monde. C’est un concerto pour violon où le soliste joue accompagné d’un orchestre de chambre. Le contenu de chaque partie est varié et évoque chacune des saisons auquel il se rapporte. A titre d’exemple, l’hiver est ponctué de notes en pizzicato sur les cordes hautes, faisant penser à une pluie glaciale, alors que l’été évoque un orage dans le mouvement final, préparé par le tonnerre qui gronde à plusieurs reprises dans le mouvement.

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Le vendredi 20 mars 2026

de 20h45 à 22h00

Le samedi 13 juin 2026

de 20h45 à 22h00

Le samedi 09 mai 2026

de 20h45 à 22h00

Le samedi 25 avril 2026

de 20h45 à 22h00

Le samedi 31 janvier 2026

de 20h45 à 22h00

Le samedi 17 janvier 2026

de 20h45 à 22h00

De 0 à 40 euros.

Tout public.

Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris

https://www.orchestrehelios.com/concerts +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios



