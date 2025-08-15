NOËL SACRÉS ET POPULAIRES EGLISE SAINT AUBIN Toulouse

NOËLS SACRÉS ET POPULAIRES

EGLISE SAINT AUBIN 45 Rue Pierre-Paul Riquet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 20:00:00

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

Vivez un voyage musical exaltant au cœur de la musique classique !

Paris Classik vous invite à vivre une expérience qui marie tradition et émotion, sous les sons des chefs-d’œuvre de Vivaldi et des airs intenses de Schubert et Caccini. La performance de l’Orchestre Paris Classik rend chaque note vibrante et authentique et vous serez emporté dans un univers où la magie des chants sacrés de Noël se mêle à la profondeur de la musique classique. Offrez-vous une immersion dans des mélodies d’une beauté intemporelle qui éveillent l’âme et célèbrent les fêtes de fin d’année avec passion. .

EGLISE SAINT AUBIN 45 Rue Pierre-Paul Riquet Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 1 42 77 65 65

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English :

Experience an exhilarating musical journey to the heart of classical music!

L’événement NOËLS SACRÉS ET POPULAIRES Toulouse a été mis à jour le 2025-12-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE