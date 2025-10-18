Les 4 Saisons de Vivaldi : Version Originale de Virtuosité ! Église Saint Philippe du Roule Paris
Les 4 Saisons de Vivaldi : Version Originale de Virtuosité ! Église Saint Philippe du Roule Paris samedi 18 octobre 2025.
LES 4 SAISONS de VIVALDI
Version Originale de Virtuosité !
Par les Solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.
Après une tournée triomphale cet été, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Trio virtuose est à Paris.
Par :
Cyril Baleton, Violon : de l’orchestre philharmonique de radio France
– 1er prix de violon avec mention du CNSM de Paris .
– Médaille d’or de violon, 1er prix de musique de chambre et Grand Prix de la ville de Nîmes.
– à l’Orchestre philharmonique de Radio France; il joue sous la direction de chefs tels que Myung-Whun Chung, Pierre Boulez, Mikko Franck, Daniel Harding, Esa-Pekka Salonen…
Ludovic Michel, Guitare
– 1er prix à l’unanimité de guitare avec félicitations du jury dans la classe d’Alexandre LAGOYA.
– « une grande maîtrise technique mise au service de la musique » tel était-il décrit par son professeur et maître Alexandre LAGOYA.
– Se produit dans de nombreux festivals et prestigieuses salles de concert, il totalise plus de 1 millier de concerts.
Edouard Macarez, Contrebasse – Soliste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France
– Lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux :
– 1er Prix trois années consécutives aux concours des Contrebassistes de France
– 1er Prix au Concours « International Paris Bass »
– 1er Prix au Concours « Scottish International Competition » à Glasgow.
Il se produit en récital régulièrement partout en Europe et en Russie.
– Sur Internet + Frais du Site : https://my.weezevent.com/les-4-saisons-de-vivaldi-version-originale-de-virtuosite
ou En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE –
Placement Libre dans l’église
Le samedi 18 octobre 2025
de 16h00 à 17h00
payant
10 euros.
Public jeunes et adultes.
Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
https://my.weezevent.com/les-4-saisons-de-vivaldi-version-originale-de-virtuosite