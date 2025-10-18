Les 4 Saisons de Vivaldi : Version Originale de Virtuosité ! Église Saint Philippe du Roule Paris

Les 4 Saisons de Vivaldi : Version Originale de Virtuosité ! Église Saint Philippe du Roule Paris samedi 18 octobre 2025.

LES 4 SAISONS de VIVALDI

Version Originale de Virtuosité !

Par les Solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Après une tournée triomphale cet été, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Trio virtuose est à Paris.

Par :

Cyril Baleton, Violon : de l’orchestre philharmonique de radio France

– 1er prix de violon avec mention du CNSM de Paris .

– Médaille d’or de violon, 1er prix de musique de chambre et Grand Prix de la ville de Nîmes.

– à l’Orchestre philharmonique de Radio France; il joue sous la direction de chefs tels que Myung-Whun Chung, Pierre Boulez, Mikko Franck, Daniel Harding, Esa-Pekka Salonen…

Ludovic Michel, Guitare

– 1er prix à l’unanimité de guitare avec félicitations du jury dans la classe d’Alexandre LAGOYA.

– « une grande maîtrise technique mise au service de la musique » tel était-il décrit par son professeur et maître Alexandre LAGOYA.

– Se produit dans de nombreux festivals et prestigieuses salles de concert, il totalise plus de 1 millier de concerts.

Edouard Macarez, Contrebasse – Soliste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France

– Lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux :

– 1er Prix trois années consécutives aux concours des Contrebassistes de France

– 1er Prix au Concours « International Paris Bass »

– 1er Prix au Concours « Scottish International Competition » à Glasgow.

Il se produit en récital régulièrement partout en Europe et en Russie.

– Sur Internet + Frais du Site : https://my.weezevent.com/les-4-saisons-de-vivaldi-version-originale-de-virtuosite

ou En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE –

Placement Libre dans l’église

Le samedi 18 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

10 euros.

Public jeunes et adultes.

Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

https://my.weezevent.com/les-4-saisons-de-vivaldi-version-originale-de-virtuosite