Les 4 saisons d’Inuk Sainte-Savine
Les 4 saisons d’Inuk
L’Art Déco Sainte-Savine Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 16:00:00
fin : 2026-03-22 16:50:00
Date(s) :
2026-03-22
Sur le plateau, un artiste circassien et une conteuse multiinstrumentiste remontent le temps jusqu’au commencement du monde.
Du rien au tout. Du noir à la lumière.
Et enfin, la naissance
Une allégorie de la vie terrestre en 4 saisons PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER
En suivant les 4 éléments EAU FEU TERRE AIR
Sur les pas du jeune INUK, nous découvrons avec lui, comme pour la première fois, la danse des feuilles en automne, le clapotis de l’eau, la force de l’orage, le vert du printemps, la douceur du sable chaud…
Avec
Neyla ENTRAYGUES et Ludovic BERGER dit FIGARO (artistes)
Production
Ariane Productions .
L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr
