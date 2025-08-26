Les 4 saisons d’Inuk Sainte-Savine

Les 4 saisons d’Inuk

L'Art Déco Sainte-Savine

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22 16:50:00

2026-03-22

Sur le plateau, un artiste circassien et une conteuse multiinstrumentiste remontent le temps jusqu’au commencement du monde.

Du rien au tout. Du noir à la lumière.

Et enfin, la naissance



Une allégorie de la vie terrestre en 4 saisons PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER

En suivant les 4 éléments EAU FEU TERRE AIR



Sur les pas du jeune INUK, nous découvrons avec lui, comme pour la première fois, la danse des feuilles en automne, le clapotis de l’eau, la force de l’orage, le vert du printemps, la douceur du sable chaud…



Neyla ENTRAYGUES et Ludovic BERGER dit FIGARO (artistes)



Ariane Productions .

L'Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

