Les 4 saisons du Jazz | Paul Lay, Fapy Lafertin et Adrian Cox Salle Maurice Thorez Tarnos

Les 4 saisons du Jazz | Paul Lay, Fapy Lafertin et Adrian Cox

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos Landes

Gratuit

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

1re partie Paul Lay piano solo

Originaire d’Orthez, Paul Lay, pianiste français primé aux Victoires du Jazz 2020, est reconnu pour son jeu unique et ses nombreuses collaborations innovantes. Il a sorti plusieurs albums acclamés, dont Mikado, The Party, Thanks a Million (hommage à Louis Armstrong) et Full Solo, son 1er disque solo consacré à Beethoven, qui a rencontré un grand succès.

2e partie Fapy Lafertin Trio feat. Adrian Cox

Fapy Lafertin commence la musique très jeune, jouant dans le groupe légendaire Waso, faisant renaître le style Django Reinhardt. Au fil de sa carrière, il collabore avec des figures majeures du jazz. Aujourd’hui, c’est Fapy lui-même qui est considéré comme un maître du jazz gypsy swing. Il jouera avec Adrian Cox, clarinettiste de jazz traditionnel de talent. Une rencontre unique !

Dave Kelbie Guitar

Sebastien Girardot Contrebasse

RDV dès 20h30. .

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45

