Les 4 saisons du Parc version été Parc naturel urbain du Champ des Bruyères Rouen
Les 4 saisons du Parc version été Parc naturel urbain du Champ des Bruyères Rouen samedi 4 avril 2026.
Les 4 saisons du Parc version été
Parc naturel urbain du Champ des Bruyères Avenue des Canadiens Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
À chaque saison, le parc naturel urbain du Champ des Bruyères s’anime le temps d’un week-end des ateliers, balades, expositions, rencontres pour petits et grands… Le parc s’animera aux couleurs du printemps les 4 et 5 avril 2026.
La ferme pédagogique ouvrira ses portes au public sur les deux journées.
Programmation à venir .
Parc naturel urbain du Champ des Bruyères Avenue des Canadiens Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les 4 saisons du Parc version été
L’événement Les 4 saisons du Parc version été Rouen a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Rouen tourisme