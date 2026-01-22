Les 4 saisons du Parc version été Parc naturel urbain du Champ des Bruyères Rouen

Les 4 saisons du Parc version été

Parc naturel urbain du Champ des Bruyères Avenue des Canadiens Rouen Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

2026-04-04

À chaque saison, le parc naturel urbain du Champ des Bruyères s’anime le temps d’un week-end des ateliers, balades, expositions, rencontres pour petits et grands… Le parc s’animera aux couleurs du printemps les 4 et 5 avril 2026.

La ferme pédagogique ouvrira ses portes au public sur les deux journées.

Programmation à venir .

