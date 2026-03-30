Les 4 V, la boussole d’une alimentation durable Salle Cyrano Bergerac

Les 4 V, la boussole d’une alimentation durable

Salle Cyrano 4 Rue du Bois Sacré Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Découvrez comment privilégier les aliments vrais, végétaux, vivants et variés pour protéger santé, biodiversité et sols, via une approche anti-aliments ultra-transformés.

Avec l’intervention d’Anthony Fardet un chercheur en alimentation préventive, holistique et durable à l’INRAE. Auteur de Halte aux aliments ultra-transformés ! (2017) et Pourquoi tout compliquer ? (2021).

Cette rencontre est organisée par Cap Maison de la Transition en Bergeracois agit pour le climat et l’environnement en Dordogne (loi 1901). .

Salle Cyrano 4 Rue du Bois Sacré Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 17 83 03 maisondelatransitiondebergerac@gmail.com

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English : Les 4 V, la boussole d’une alimentation durable

L’événement Les 4 V, la boussole d’une alimentation durable Bergerac a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides