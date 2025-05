Les 40 ans de la librairie ! – Librairie La Boîte à soleils Tence, 17 mai 2025 10:00, Tence.

Haute-Loire

Les 40 ans de la librairie ! Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 19:00:00

2025-05-17

Un programme festif pour les 40 ans de la librairie la Boîte à soleils.

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63 boiteasoleils@gmail.com

English :

A festive program for the 40th anniversary of the Boîte à soleils bookshop.

German :

Ein festliches Programm zum 40-jährigen Bestehen der Buchhandlung La Boîte à soleils.

Italiano :

Un programma di festa per celebrare il 40° anniversario della libreria Boîte à soleils.

Espanol :

Un programa festivo para celebrar el 40 aniversario de la librería Boîte à soleils.

