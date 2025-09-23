Les 40 ans de la rando dans les Landes l’Historique à Sorde l’Abbaye Sorde-l’Abbaye

Venez fêter la randonnée dans les Landes le mardi 23 septembre au départ de Sorde l’Abbaye. Ce circuit de 9km est l’occasion de faire un bond dans l’Histoire et d’aborder le patrimoine et sa nécessaire protection. Au cœur du village se trouve l’Abbaye de Sorde classé aux Monuments Historiques et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. Un focus, en présence d’un spécialiste, est proposé sur l’histoire hydrogéologique. Accueil à partir de 8h au parking proche du fronton. Départ de la randonnée à 9h. Pique-nique tiré du sac. Inscription obligatoire sur le site rando.landes.fr. Places limitées (accès Abbaye de Sorde et bus). Gratuit. .

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 40 40 environnement@landes.fr

English : Les 40 ans de la rando dans les Landes l’Historique à Sorde l’Abbaye

Come and celebrate hiking in the Landes on Tuesday September 23, starting from Sorde l’Abbaye. This 9km circuit is an opportunity to take a leap back in history and talk about heritage and the need to protect it. Departure at 9am. Packed lunch. Registration required.

German : Les 40 ans de la rando dans les Landes l’Historique à Sorde l’Abbaye

Feiern Sie das Wandern in den Landes am Dienstag, den 23. September, von Sorde l’Abbaye aus. Diese 9 km lange Wanderung bietet die Gelegenheit, einen Sprung in die Geschichte zu machen und sich mit dem Kulturerbe und seinem notwendigen Schutz zu befassen. Start der Wanderung um 9 Uhr. Picknick aus dem Rucksack. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Martedì 23 settembre, con partenza da Sorde l’Abbaye, si celebra l’escursionismo nelle Landes. Questo percorso di 9 km è un’occasione per fare un passo indietro nella storia e imparare a conoscere il patrimonio e la necessità di proteggerlo. La passeggiata inizia alle 9.00. Pranzo al sacco. Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Les 40 ans de la rando dans les Landes l’Historique à Sorde l’Abbaye

Venga a celebrar el senderismo en las Landas el martes 23 de septiembre, partiendo de Sorde l’Abbaye. Este sendero de 9 km es una oportunidad para dar un paso atrás en la historia y aprender sobre el patrimonio y la necesidad de protegerlo. Salida a las 9h. Almuerzo para llevar. Inscripción obligatoria.

