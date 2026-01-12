Les 40 ans du Charleville Triathlon Ardennes

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES est heureux de vous convier le samedi 14 mars 2026, au 75 Forest Avenue à Charleville-Mézières, pour célébrer ses 40 ans d’existence !Au programme dîner, spectacle et soirée dansante animée par un DJ.Participation 45 € 25 € pour les enfantsNous vous attendons nombreux anciens du CTA, Carolos et amis !Venez partager une soirée exceptionnelle dans le cadre prestigieux de la salle des congrès du 75 Forest, pour fêter ensemble cet anniversaire inoubliable !Billetterie

.

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES is pleased to invite you to celebrate its 40 years of existence on Saturday, March 14, 2026, at 75 Forest Avenue in Charleville-Mézières.On the program: dinner, show and dancing with a DJ.Participation: 45 ? 25 ? for childrenWe look forward to seeing many of you: CTA alumni, Carolos and friends! Come and share an exceptional evening in the prestigious setting of the 75 Forest convention hall, to celebrate this unforgettable anniversary together! Ticketing

L’événement Les 40 ans du Charleville Triathlon Ardennes Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-01-09 par Ardennes Tourisme