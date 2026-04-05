Loubressac

Les 46 km du 46 à Loubressac

Loubressac Lot

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

La 5ème Edition des “46 km du 46” aura lieu le 17 mai 2026

La 5ème Edition des “46 km du 46” aura lieu le 17 mai 2026. 5 circuits seront proposés allant de 4 à 46 km sur les sentiers du Causse, de Loubressac aux ruines de Taillefer, le château de Castelnau Bretenoux, le village d'Autoire, des hameaux pitorresques, des points de vue sur la vallée

Café d'accueil, ravitos et soupe offerts à l'arrivée, inscription sur HelloAsso

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Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 23 06 28

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English :

The 5th Edition of the ?46 km du 46? will take place on May 17, 2026

L’événement Les 46 km du 46 à Loubressac Loubressac a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Vallée de la Dordogne