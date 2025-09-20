Les 48 h de la pierre sèche Plouharnel Plouharnel

Les 48 h de la pierre sèche 20 et 21 septembre Plouharnel Morbihan

Accueil sur le stand de la Région Bretagne tout public, accès libre et gratuit. Balades non accessibles aux PMR, poussettes et personnes âgées, prévoir des chaussures adaptées.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un week-end d’animations pour mieux connaître les constructions en pierre sèche : leur richesse patrimoniale, leur rôle écologique, les gestes essentiels pour les entretenir, leurs liens avec les mégalithes…

Rencontrez des acteurs engagés, explorez des ressources, échangez autour d’initiatives locales : tout ce qu’il faut pour mieux comprendre et valoriser la pierre sèche. Balades commentées et parcours thématiques pour petits et grands, associant découvertes patrimoniales, animations ludiques et activités participatives.

Animations :

Tout le week-end : accueil en continu

Samedi : balades commentées à 10 h et 14 h (4 km, environ 1 h 30)

Dimanche : balades commentées le matin ; et à 14 h (6 km)

Prévoir des chaussures adaptées

Rendez-vous : Place du Général de Gaulle

Toutes les informations de la programmation « 50 coups de coeur » de la Région Bretagne à retrouver ici : https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/

Plouharnel Place du Général de Gaulle, 56340 Plouharnel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne https://www.mairieplouharnel.fr/fr/ De nombreuses constructions en pierre sèche sont visibles sur la commune de Plouharnel.

