Les 48h de l’agriculture urbaine à Planoise

Quartier Planoise Place de l’Europe Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Le festival des 48h de l’agriculture urbaine c’est une multitude d’événements participatifs organisés par l’association Aaaaaagriculture urbaine.

L’objectif ? Faire découvrir l’agriculture urbaine, ses acteur.ices et ses bénéfices au plus grand nombre !

Ateliers plantations, décoration, diffusion de court-métrage, conférence, visite du jardin et atelier cuisine … .

Quartier Planoise Place de l’Europe Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aaaaaagriculture.urbaine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les 48h de l’agriculture urbaine à Planoise

L’événement Les 48h de l’agriculture urbaine à Planoise Besançon a été mis à jour le 2026-03-27 par ENERGY CITIES