Les 48h de l’agriculture urbaine à Planoise Quartier Planoise Besançon
Les 48h de l’agriculture urbaine à Planoise Quartier Planoise Besançon samedi 25 avril 2026.
Les 48h de l’agriculture urbaine à Planoise
Quartier Planoise Place de l’Europe Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Le festival des 48h de l’agriculture urbaine c’est une multitude d’événements participatifs organisés par l’association Aaaaaagriculture urbaine.
L’objectif ? Faire découvrir l’agriculture urbaine, ses acteur.ices et ses bénéfices au plus grand nombre !
Ateliers plantations, décoration, diffusion de court-métrage, conférence, visite du jardin et atelier cuisine … .
Quartier Planoise Place de l’Europe Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aaaaaagriculture.urbaine@gmail.com
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English : Les 48h de l’agriculture urbaine à Planoise
L’événement Les 48h de l’agriculture urbaine à Planoise Besançon a été mis à jour le 2026-03-27 par ENERGY CITIES
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