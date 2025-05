Les 48h de l’agriculture urbaine La Cité de l’agriculture x le Talus – Le Talus Marseille 12e Arrondissement, 18 mai 2025 11:00, Marseille 12e Arrondissement.

Les 48h de l’agriculture urbaine La Cité de l’agriculture x le Talus Dimanche 18 mai 2025 de 11h à 17h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les 48h de l’agriculture urbaine et la Cité de l’agriculture s’invitent au Talus pour une grande journée festive dimanche 18 mai de 11h à 17h.

Pour l’occasion, venez profiter d’un marché de producteur·ices « Papilles et Papote » et goûter les produits de celles et ceux qui font pousser, cultivent et cuisinent à Marseille.

Au menu miel, fleurs, légumes urbains, plants, micro-pousses, champignons, vin nature…

Zuri Camille de Souza et Cannelle Labuthie régaleront vos papilles avec les produits des fermes de Sainte-Marthe (14ème) pour un déjeuner croquant et gourmand.



Tout au long de la journée des ateliers de sensibilisation pour toucher, sentir et vivre un joyeux moment autour du jardinage et du bien manger.



Les 48h au Talus, ce sont aussi une table ronde sur le sol comme « bien commun » un temps pour réfléchir collectivement à nos liens aux sols, à la Terre et au vivant, une discussion artistique entre Marseille et le Brésil.

D’autres surprises sont au programme spectacle de clown, balades botanique, exposition photo ou encore un “blind taste” musical sur mesure…



Retrouvez le détails des ateliers et autres infos sur le site des 48h https://www.les48h.com/…/dimanche-de-fete-talus-x-cite…/

Et les autres événements du festival https://www.les48h.com/villes/marseille/



Infos pratiques evénement gratuit, adhésion prix libre obligatoire au Talus sur place (espèce et CB) .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

English :

The 48h de l?agriculture urbaine (48 hours of urban agriculture) and the Cité de l?agriculture (City of agriculture) invite you to the Talus for a great day of festivities on Sunday May 18 from 11am to 5pm.

German :

Die 48h de l’agriculture urbaine und die Cité de l’agriculture laden zu einem großen Festtag am Sonntag, den 18. Mai von 11 bis 17 Uhr in den Talus ein.

Italiano :

La 48h de l’agriculture urbaine (48 ore di agricoltura urbana) e la Cité de l’agriculture (Città dell’agricoltura) arrivano al Talus per una grande giornata di festeggiamenti, domenica 18 maggio dalle 11.00 alle 17.00.

Espanol :

Las 48 horas de agricultura urbana y la Ciudad de la Agricultura se dan cita en el Talus para celebrar una gran jornada festiva el domingo 18 de mayo, de 11.00 a 17.00 horas.

