Informations pratiques

Uzerche

Les 48h du véhicule de collection et Vide greniers

La Peyre Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-24 08:00:00

fin : 2027-07-25 19:00:00

Date(s) :

2027-07-24 2027-07-25

Bourse d’échange de pièces : autos, motos , plaques émaillées, revues techniques, jouets anciens… Exposition de véhicules anciens toutes marques des années 30 à nos jours : autos, camions, motos, tracteurs ainsi que Super cars et véhicules d’exception.

Vente de gré à gré de véhicules de collection , vide-greniers, tombola le dimanche vers 17h, en 1er lot une voiture (modèle non défini pour l’instant) à gagner (2€ le ticket) et autres lots .

Restauration et buvette sur place sous barnums.

Entrée et Parkings visiteurs gratuits.

Réservation obligatoire pour les exposants en bourse, vide grenier et gré à gré.

Réservation au 05 55 98 43 04 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h30 ou par mail à : uzerche-auto-retro@orange.fr .

La Peyre Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 uzerche-auto-retro@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les 48h du véhicule de collection et Vide greniers

L’événement Les 48h du véhicule de collection et Vide greniers Uzerche a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze