Les 48h du véhicule de collection et Vide greniers Uzerche
samedi 24 juillet 2027 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Les 48h du véhicule de collection et Vide greniers
La Peyre Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-24 08:00:00
fin : 2027-07-25 19:00:00
Date(s) :
2027-07-24 2027-07-25
Bourse d’échange de pièces : autos, motos , plaques émaillées, revues techniques, jouets anciens… Exposition de véhicules anciens toutes marques des années 30 à nos jours : autos, camions, motos, tracteurs ainsi que Super cars et véhicules d’exception.
Vente de gré à gré de véhicules de collection , vide-greniers, tombola le dimanche vers 17h, en 1er lot une voiture (modèle non défini pour l’instant) à gagner (2€ le ticket) et autres lots .
Restauration et buvette sur place sous barnums.
Entrée et Parkings visiteurs gratuits.
Réservation obligatoire pour les exposants en bourse, vide grenier et gré à gré.
Réservation au 05 55 98 43 04 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h30 ou par mail à : uzerche-auto-retro@orange.fr .
La Peyre Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 uzerche-auto-retro@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les 48h du véhicule de collection et Vide greniers
L’événement Les 48h du véhicule de collection et Vide greniers Uzerche a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Uzerche (Corrèze)
- Démonstration de soufflage de verre, Atelier L’Alchimiste, Uzerche 18 septembre 2026
- Atelier « fleur en verre soufflé », Atelier L’Alchimiste, Uzerche 18 septembre 2026
- Vendredi après-midi : La théière merveilleuse Les Petites Histoures de Nancyette Uzerche 18 septembre 2026
- Spectacle Nos Récoltes Jardin du Presbytère Uzerche 18 septembre 2026
- Challenge Jeunes Canoë-Kayak Uzerche 19 septembre 2026