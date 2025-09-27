Les 48h Nature Retours à la vie Sauvage Tonneins

Les 48h Nature Retours à la vie Sauvage Tonneins samedi 27 septembre 2025.

Les 48h Nature Retours à la vie Sauvage

Site des Roches de Reculé Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le Centre de Soins de la Faune Sauvage de Tonneins 47

accueille et soigne des rapaces, des passereaux, des petits mammifères et des reptiles afin de les relâcher dans leur milieu naturel devant un public quand il est convié.

La Région Nouvelle-Aquitaine vous propose de venir à la rencontre de la nature à l’occasion de la 8e édition des 48 heures Nature, 2 jours d’animations gratuites et ouvertes à tous, au cœur des sites naturels du territoire régional.

Site des Roches de Reculé Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 53 72 55

English : Les 48h Nature Retours à la vie Sauvage

The Centre de Soins de la Faune Sauvage de Tonneins 47

welcomes and cares for birds of prey, passerines, small mammals and reptiles, before releasing them into their natural environment in front of an invited public.

German : Les 48h Nature Retours à la vie Sauvage

Das Centre de Soins de la Faune Sauvage (Pflegezentrum für Wildtiere) in Tonneins 47

nimmt Greifvögel, Sperlingsvögel, kleine Säugetiere und Reptilien auf und pflegt sie, um sie dann vor einem Publikum, wenn es eingeladen wird, in ihre natürliche Umgebung freizulassen.

Italiano :

Il Centro di cura della fauna selvatica Tonneins 47

accoglie e cura uccelli rapaci, passeriformi, piccoli mammiferi e rettili prima di rilasciarli nel loro ambiente naturale davanti a un pubblico invitato.

Espanol : Les 48h Nature Retours à la vie Sauvage

El Centro de Atención a la Fauna Salvaje Tonneins 47

acoge y cuida aves rapaces, paseriformes, pequeños mamíferos y reptiles antes de devolverlos a su medio natural ante un público invitado.

