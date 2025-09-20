Les 4èmes Automnales L’heure bleue Le Temple-sur-Lot

Les 4èmes Automnales L’heure bleue Le Temple-sur-Lot samedi 20 septembre 2025.

Les 4èmes Automnales L’heure bleue

Cour de la Commanderie Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Trio vocal de chanteuses américaines de haute volée. Des airs de Bizet, Viardot, McCartney, Rossini, Polnareff fusionnent et s’entrelacent.

Avec Kate COMBAULT, Elisa DOUGHTY, Lexie KENDRICK et Mathieu SERRADELL au piano.

Durée 1h15

Cour de la Commanderie Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 69 70 45 association@nympheas.info

English : Les 4èmes Automnales L’heure bleue

A vocal trio of top-flight American singers. Arias by Bizet, Viardot, McCartney, Rossini and Polnareff merge and intertwine.

With Kate COMBAULT, Elisa DOUGHTY, Lexie KENDRICK and Mathieu SERRADELL on piano.

Running time: 1h15

German : Les 4èmes Automnales L’heure bleue

Vokaltrio aus hochkarätigen amerikanischen Sängerinnen. Melodien von Bizet, Viardot, McCartney, Rossini und Polnareff verschmelzen und verflechten sich.

Mit Kate COMBAULT, Elisa DOUGHTY, Lexie KENDRICK und Mathieu SERRADELL am Klavier.

Dauer: 1h15

Italiano :

Un trio vocale di cantanti americani di alto livello. Arie di Bizet, Viardot, McCartney, Rossini e Polnareff si fondono e si intrecciano.

Con Kate COMBAULT, Elisa DOUGHTY, Lexie KENDRICK e Mathieu SERRADELL al pianoforte.

Durata: 1 ora e 15 minuti

Espanol : Les 4èmes Automnales L’heure bleue

Un trío vocal de cantantes estadounidenses de primera fila. Arias de Bizet, Viardot, McCartney, Rossini y Polnareff se funden y entrelazan.

Con Kate COMBAULT, Elisa DOUGHTY, Lexie KENDRICK y Mathieu SERRADELL al piano.

Duración: 1 hora y 15 minutos

