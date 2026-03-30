LES 5 A 7 BONS PLANS DE L’OFFICE DE TOURISME

69 Quai des Tanneries Avène Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-21 2026-05-05 2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-08 2026-09-22 2026-10-06 2026-10-20 2026-11-03

AVENE Le 5 à 7 des bons plans de l’office de tourisme suivi d’une dégustation de produits locaux.

De 17h à 19h RDV à la salle polyvalente d’Avène.

Inscription obligatoire au 04 67 23 43 38. Nombre de places limité.

AVENE Le 5 à 7 des bons plans de l’office de tourisme suivi d’une dégustation de produits locaux.

De 17h à 19h RDV à la salle polyvalente d’Avène.

Inscription obligatoire au 04 67 23 43 38. Nombre de places limité. .

69 Quai des Tanneries Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38 avene@tourisme-grandorb.fr

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English :

AVENE ? The tourist office?s 5 à 7 of good tips followed by a tasting of local products.

From 5pm to 7pm, RDV at the Avène multi-purpose hall.

Registration required on 04 67 23 43 38. Limited number of places.

L’événement LES 5 A 7 BONS PLANS DE L’OFFICE DE TOURISME Avène a été mis à jour le 2026-03-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB