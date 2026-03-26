Les 5 ans de la Brasserie de la Somme Domart-en-Ponthieu
Les 5 ans de la Brasserie de la Somme Domart-en-Ponthieu samedi 2 mai 2026.
Les 5 ans de la Brasserie de la Somme
7 route de Berneuil Domart-en-Ponthieu Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:00:00
fin : 2026-05-02 23:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Voilà déjà 5 ans que nous sommes arrivés à la brasserie de la Somme !
Et on va faire la fête ! Avec vous !
Au programme
– Rendez-vous à partir de 16h
– Jeux et animations
– Visites de la brasserie à 17h et 18h
– Surprises houblonnées exclu nouvelle bière
– Et autres…
Et à 19h30 viens danser avec Les Crieurs de Toit
Pour nous régaler pendant la soirée La nature a du goût 03 22 24 17 22
Réservation conseillée
MATHILDE MANU JOJO
Voilà déjà 5 ans que nous sommes arrivés à la brasserie de la Somme !
Et on va faire la fête ! Avec vous !
Au programme
– Rendez-vous à partir de 16h
– Jeux et animations
– Visites de la brasserie à 17h et 18h
– Surprises houblonnées exclu nouvelle bière
– Et autres…
Et à 19h30 viens danser avec Les Crieurs de Toit
Pour nous régaler pendant la soirée La nature a du goût 03 22 24 17 22
Réservation conseillée
MATHILDE MANU JOJO .
7 route de Berneuil Domart-en-Ponthieu 80620 Somme Hauts-de-France +33 6 73 67 00 89 salut@brasseriedelasomme.fr
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English :
It’s already been 5 years since we arrived at the Somme brewery!
And we’re going to celebrate! With all of you!
Program:
– Starting at 4pm
– Games and entertainment
– Brewery tours at 5pm and 6pm
– Hop surprises exclusive to new beers and more..
– And more…
And at 7.30pm, come and dance with Les Crieurs de Toit
To treat us during the evening: La nature a du goût 03 22 24 17 22
Reservations recommended
MATHILDE MANU JOJO
L’événement Les 5 ans de la Brasserie de la Somme Domart-en-Ponthieu a été mis à jour le 2026-03-26 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme