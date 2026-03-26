Les 5 ans de la Brasserie de la Somme

7 route de Berneuil Domart-en-Ponthieu Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 16:00:00

fin : 2026-05-02 23:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Voilà déjà 5 ans que nous sommes arrivés à la brasserie de la Somme !

Et on va faire la fête ! Avec vous !

Au programme

– Rendez-vous à partir de 16h

– Jeux et animations

– Visites de la brasserie à 17h et 18h

– Surprises houblonnées exclu nouvelle bière

– Et autres…

Et à 19h30 viens danser avec Les Crieurs de Toit

Pour nous régaler pendant la soirée La nature a du goût 03 22 24 17 22

Réservation conseillée

MATHILDE MANU JOJO

Voilà déjà 5 ans que nous sommes arrivés à la brasserie de la Somme !

Et on va faire la fête ! Avec vous !

Au programme

– Rendez-vous à partir de 16h

– Jeux et animations

– Visites de la brasserie à 17h et 18h

– Surprises houblonnées exclu nouvelle bière

– Et autres…

Et à 19h30 viens danser avec Les Crieurs de Toit

Pour nous régaler pendant la soirée La nature a du goût 03 22 24 17 22

Réservation conseillée

MATHILDE MANU JOJO .

7 route de Berneuil Domart-en-Ponthieu 80620 Somme Hauts-de-France +33 6 73 67 00 89 salut@brasseriedelasomme.fr

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English :

It’s already been 5 years since we arrived at the Somme brewery!

And we’re going to celebrate! With all of you!

Program:

– Starting at 4pm

– Games and entertainment

– Brewery tours at 5pm and 6pm

– Hop surprises exclusive to new beers and more..

– And more…

And at 7.30pm, come and dance with Les Crieurs de Toit

To treat us during the evening: La nature a du goût 03 22 24 17 22

Reservations recommended

MATHILDE MANU JOJO

L’événement Les 5 ans de la Brasserie de la Somme Domart-en-Ponthieu a été mis à jour le 2026-03-26 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme