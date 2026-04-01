Les 5 ans de la Brasserie Graphique Carantec
Les 5 ans de la Brasserie Graphique Carantec samedi 18 avril 2026.
Carantec
Les 5 ans de la Brasserie Graphique
22 Rue Pasteur Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-18 21:00:00
Date(s) :
2026-04-18
La Brasserie Graphique fête ses 5 ans !
Soirée spéciale pour l’inauguration de leur nouvelle boutique.
Au programme présentation de bières artisanales dont le lancement en avant-première de la Photo-graphique, nouvelle bière au malt fumé.
Vernissage de l’exposition Dust’in Kolor de Bertrand Basset, photographies issues du festival Burning Man.
Concerts Agathe Hurlevent & Concert Suprême Alice.
DJ Set TWM ici 29 .
22 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 29 92 56
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English : Les 5 ans de la Brasserie Graphique
L’événement Les 5 ans de la Brasserie Graphique Carantec a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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