Carantec

Les 5 ans de la Brasserie Graphique

22 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18 21:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La Brasserie Graphique fête ses 5 ans !

Soirée spéciale pour l’inauguration de leur nouvelle boutique.

Au programme présentation de bières artisanales dont le lancement en avant-première de la Photo-graphique, nouvelle bière au malt fumé.

Vernissage de l’exposition Dust’in Kolor de Bertrand Basset, photographies issues du festival Burning Man.

Concerts Agathe Hurlevent & Concert Suprême Alice.

DJ Set TWM ici 29 .

22 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 29 92 56

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English : Les 5 ans de la Brasserie Graphique

L’événement Les 5 ans de la Brasserie Graphique Carantec a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BAIE DE MORLAIX