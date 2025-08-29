Les 5 ans de la Friche en Herbe Hauts de Bienne

Les 5 ans de la Friche en Herbe Hauts de Bienne vendredi 29 août 2025.

Les 5 ans de la Friche en Herbe

15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 10:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

Pour célébrer ses 5 ans d’ouverture, la Friche en Herbe vous concocte un week-end festif ! Entrée gratuite tout public.

Vendredi dès 17h

Happy Hour, karaoké, animations et tapas

Samedi

Animations toute la journée baby-foot, billard, mölkky, jeux d’arcade,…

10h Echappée Bike tour à vélo le long de l’échappée Bienne

12h Cuisine du monde pour le repas du midi et du soir

12h Concert d’Huguette

13h30 17h30 Ateliers CIRQUE à partir de 6 ans

14h Echappée Bike tour à vélo le long de l’échappée Bienne

14h 17h Ateliers créatifs

17h On souffle les bougies !

18h Danse Bollywood

19h Cuisine du monde

19h30 BATUCADA

21H CONCERT Black Perruche

CONCERT Tombés du Camion

Dimanche

Animations toute la journée baby-foot, billard, mölkky, jeux d’arcade,…

10h 14h DIMUNCH’BRUNCH

10 17h Marché Artisanal

CONCERT Jojo et son accordéon .

15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 93 69 15 fricheenherbe@gmail.com

English : Les 5 ans de la Friche en Herbe

German : Les 5 ans de la Friche en Herbe

Italiano :

Espanol :

L’événement Les 5 ans de la Friche en Herbe Hauts de Bienne a été mis à jour le 2025-08-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE