Les 5 ans de la Friche en Herbe Hauts de Bienne

Les 5 ans de la Friche en Herbe
15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura
Gratuit
Début : 2025-08-29 10:00:00
fin : 2025-08-31
2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31
Pour célébrer ses 5 ans d’ouverture, la Friche en Herbe vous concocte un week-end festif ! Entrée gratuite tout public.
Vendredi dès 17h
Happy Hour, karaoké, animations et tapas
Samedi
Animations toute la journée baby-foot, billard, mölkky, jeux d’arcade,…
10h Echappée Bike tour à vélo le long de l’échappée Bienne
12h Cuisine du monde pour le repas du midi et du soir
12h Concert d’Huguette
13h30 17h30 Ateliers CIRQUE à partir de 6 ans
14h Echappée Bike tour à vélo le long de l’échappée Bienne
14h 17h Ateliers créatifs
17h On souffle les bougies !
18h Danse Bollywood
19h Cuisine du monde
19h30 BATUCADA
21H CONCERT Black Perruche
CONCERT Tombés du Camion
Dimanche
Animations toute la journée baby-foot, billard, mölkky, jeux d’arcade,…
10h 14h DIMUNCH’BRUNCH
10 17h Marché Artisanal
CONCERT Jojo et son accordéon .
15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 93 69 15 fricheenherbe@gmail.com
