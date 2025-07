Les 5 ans du cinétoiles de Retz: les petites victoires, projection en plein air Cinéma Saint Gilles Pornic

Les 5 ans du cinétoiles de Retz: les petites victoires, projection en plein air

Cinéma Saint Gilles 54 rue de Verdun Pornic Loire-Atlantique

En juillet 2020, le nouveau cinéma trois écrans ouvrait grand ses portes. Dans et hors les murs, pour petits et grands, découvrez les événements qui ponctuent le mois juillet pour célébrer les 5 ans du Ciné Toiles de Retz.

Le Ciné Toiles de Retz sort de sa salle obscure pour prendre l’air sur la plage de la Noëveillard. Animations avant le coucher du soleil puis projection de la comédie Les Petites Victoires de Mélanie Auffret.

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

Programme dans le document en bas de page.

Cinéma Saint Gilles 54 rue de Verdun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr

English :

In July 2020, the new three-screen cinema opened its doors wide. Inside and out, for young and old, discover the events taking place in July to celebrate 5 years of Ciné Toiles de Retz.

German :

Im Juli 2020 öffnete das neue Kino mit drei Leinwänden seine Türen. Innerhalb und außerhalb der Mauern, für Groß und Klein, entdecken Sie die Veranstaltungen, die den Monat Juli prägen, um das 5-jährige Bestehen des Ciné Toiles de Retz zu feiern.

Italiano :

Nel luglio 2020, il nuovo cinema a tre schermi ha spalancato le sue porte. All’interno e all’esterno del cinema, per grandi e piccini, scoprite gli eventi che si svolgeranno a luglio per celebrare i 5 anni del Ciné Toiles de Retz.

Espanol :

En julio de 2020, el nuevo cine de tres salas abrió sus puertas de par en par. Dentro y fuera del cine, para grandes y pequeños, descubra los eventos que tendrán lugar en julio para celebrar los 5 años de Ciné Toiles de Retz.

