Les 5 éléments de Port-Miou – 7ème édition Club Nautique de Port-Miou Cassis

Informations pratiques

Cassis

Les 5 éléments de Port-Miou – 7ème édition

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 à partir de 8h. Club Nautique de Port-Miou Calanque de Port-Miou, Presqu’île, croisement avenues Notre Dame-Plage Bleue Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre 2026, venez participer à la 7ème édition des 5 éléments de Port-Miou alliant voile, escalade, randonnée, pêche et plongée.

Au programme :



Samedi 19 septembre :

8h : accueil au CNPM et collation

10h : activités

12h : déjeuner libre

14h – 18h : activités

19h : diner au CNPM



Dimanche 20 septembre :

8h : petit-déjeuner au CNPM

9h : activités

12h : déjeuner libre

14h -18h : activités

19h : clôture de l’événement au CNPM



Animations « surprises » 2026 provisoires : kayak (usage libre), joutes (activité encadrée), yoga (activité encadrée).



Inscriptions obligatoire sur https://www.cnport-miou.org/contact/inscription-5-elements.html



Merci d’amener vos équipements personnels si vous en avez :

• Voile : chaussure à semelle blanche, coupe vent

• Plongée : masque, palmes et combinaison

• Randonnée : chaussures de marche

• Escalade : chaussons

• Yoga : tapis de sol .

Club Nautique de Port-Miou Calanque de Port-Miou, Presqu’île, croisement avenues Notre Dame-Plage Bleue Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 04 10 contact@cnport-miou.org

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English :

On September 19 and 20, 2026, come join us for the 7th edition of the 5 Elements of Port-Miou, combining sailing, rock climbing, hiking, fishing, and scuba diving.

L’événement Les 5 éléments de Port-Miou – 7ème édition Cassis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Cassis