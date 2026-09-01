Les 5 éléments de Port-Miou – 7ème édition Club Nautique de Port-Miou Cassis
samedi 19 septembre 2026 · Club Nautique de Port-Miou · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Les 5 éléments de Port-Miou – 7ème édition
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 à partir de 8h. Club Nautique de Port-Miou Calanque de Port-Miou, Presqu’île, croisement avenues Notre Dame-Plage Bleue Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les 19 et 20 septembre 2026, venez participer à la 7ème édition des 5 éléments de Port-Miou alliant voile, escalade, randonnée, pêche et plongée.
Au programme :
Samedi 19 septembre :
8h : accueil au CNPM et collation
10h : activités
12h : déjeuner libre
14h – 18h : activités
19h : diner au CNPM
Dimanche 20 septembre :
8h : petit-déjeuner au CNPM
9h : activités
12h : déjeuner libre
14h -18h : activités
19h : clôture de l’événement au CNPM
Animations « surprises » 2026 provisoires : kayak (usage libre), joutes (activité encadrée), yoga (activité encadrée).
Inscriptions obligatoire sur https://www.cnport-miou.org/contact/inscription-5-elements.html
Merci d’amener vos équipements personnels si vous en avez :
• Voile : chaussure à semelle blanche, coupe vent
• Plongée : masque, palmes et combinaison
• Randonnée : chaussures de marche
• Escalade : chaussons
• Yoga : tapis de sol .
Club Nautique de Port-Miou Calanque de Port-Miou, Presqu’île, croisement avenues Notre Dame-Plage Bleue Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 04 10 contact@cnport-miou.org
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English :
On September 19 and 20, 2026, come join us for the 7th edition of the 5 Elements of Port-Miou, combining sailing, rock climbing, hiking, fishing, and scuba diving.
L’événement Les 5 éléments de Port-Miou – 7ème édition Cassis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Cassis
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