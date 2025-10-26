Les 5 étoiles de Pau CCI ***** & CAIO **** Rte de Bordeaux Pau

Rte de Bordeaux Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5.4 – 5.4 – 32.4 EUR

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

L’unique CCI 5*L de France va accueillir les meilleurs cavaliers de concours complet de la planète pour l’ultime échéance majeure de la saison.

Pau fait partie de ces compétitions mythiques qui font rêver le monde entier… Les plus grands noms s’y retrouvent chaque année pour s’affronter.

Vous pourrez encourager les cavaliers, mais également assister pour la première fois au Tournoi des 4 Nations.

Un tournoi international de horse-ball qui opposera les équipes nationales d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie… et bien entendu de France !

Programme

Tournoi international de horse-ball

Inspection des chevaux CCI 5*L

SAUT D’OBSTACLES CCI5*L

Remise des prix .

Rte de Bordeaux Domaine de Sers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 94 25 contact@centaure-events.com

