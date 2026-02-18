Les 5 Étoiles du Vin Une Soirée au Sommet de la Sommellerie Wingen-sur-Moder

Les 5 Étoiles du Vin Une Soirée au Sommet de la Sommellerie

18 Rue Belle vue Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

La Villa René Lalique vous invite à vivre une soirée où le vin se raconte, se partage et se savoure autrement.

Une soirée où le vin se raconte

Romain Iltis, Chef Sommelier de la Villa René Lalique, réunit quatre confrères sommeliers MOF pour une expérience pensée comme un véritable voyage à travers les terroirs, les émotions et les coups de cœur personnels. Une parenthèse sensorielle complète, où chaque vin devient le reflet d’une histoire, d’un savoir-faire et d’une sensibilité.

De la cave à la table une expérience immersive autour de deux thèmes

La soirée commence par une masterclass immersive en cave autour des accords mets et vins, dédiée aux régions d’origine. Chaque sommelier vous fera découvrir un vin emblématique, choisi pour son caractère et l’émotion qu’il suscite.

Le dîner, imaginé par le Chef Paul Stradner et le Chef Pâtissier Jonathan Bunel en collaboration avec les sommeliers, mettra ensuite à l’honneur leurs vins coup de cœur du moment.

Tout au long du repas, ils passeront de table en table pour échanger et partager leur passion, dans un esprit convivial. .

18 Rue Belle vue Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 98 98 reservation@villarenelalique.com

English :

Villa René Lalique invites you to experience an evening where wine is told, shared and savored in a different way.

