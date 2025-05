Les 5 km et 10 km de Couëron – Couëron, 24 mai 2025 17:00, Couëron.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 17:00 – 19:00

Gratuit : non Tout public

L’ES Couëron Athlétisme organise 2 courses à pied ouvertes à tous, au départ du quai Jean-Pierre-Fougerat, l’une de 5 km et l’autre de 10 km. Le long des bords de Loire, venez applaudir et encourager les nombreux coureurs et les coureuses participants. Inscription Les personnes souhaitant participer à la course peuvent s’inscrire jusqu’au vendredi 16 mai, 23h59.Informations et inscription en ligne sur : https://www.espace-competition.com

Couëron 44220