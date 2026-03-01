Les 5 km et 10 km de Vauzelles

Bourg Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-29

5 et 10 km de Vauzelles le dimanche 29 mars par l’Association Varennes Vauzelles Running.

Départ pour les 5 km à 15h et départ pour les 10 km à 16h.

Rejoins nous pour une course conviviale, rapide et pleine d’énergie ! Que tu viennes pour battre ton record ou juste pour le plaisir de courir, il y en a pour tous les niveaux.

Pas d’inscription sur place, inscription sur internet. .

Bourg Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 92 53 58 habibajjouni@hotmail.fr

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English : Les 5 km et 10 km de Vauzelles

L’événement Les 5 km et 10 km de Vauzelles Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers