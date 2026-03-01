Les 5 km et 10 km de Vauzelles Varennes-Vauzelles
Les 5 km et 10 km de Vauzelles Varennes-Vauzelles dimanche 29 mars 2026.
Les 5 km et 10 km de Vauzelles
Bourg Varennes-Vauzelles Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 18:30:00
Date(s) :
2026-03-29
5 et 10 km de Vauzelles le dimanche 29 mars par l’Association Varennes Vauzelles Running.
Départ pour les 5 km à 15h et départ pour les 10 km à 16h.
Rejoins nous pour une course conviviale, rapide et pleine d’énergie ! Que tu viennes pour battre ton record ou juste pour le plaisir de courir, il y en a pour tous les niveaux.
Pas d’inscription sur place, inscription sur internet. .
Bourg Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 92 53 58 habibajjouni@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les 5 km et 10 km de Vauzelles
L’événement Les 5 km et 10 km de Vauzelles Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers