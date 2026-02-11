Les 5 Litres et 2 Litres du Mans Le Mans
Centre-ville Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Début : 2026-04-26 13:45:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
41ème édition de la célèbre course des 5 Litres et 2 Litres autour de la Cité Plantagenêt. Une bonne occasion de réviser vos connaissances en automobile et en motos !
Les 41ème Cinq Litres et Deux Litres du Mans auront lieu le 26 Avril 2026 !
-Dès 9h, Exposition Quai Louis Blanc.
-13h45 Parade vélos
-14h20 Parade cyclos
-15h Deux Litres Motos
-16h Cinq Litres Autos
-17h Parade Autos
Nous sommes impatients de vous retrouver! En Vélo en Cyclo en Moto ou en Auto inscrivez vous pour participer https://www.helloasso.com/…/cinq-litres-et-deux-litres…
Pour le public venez habillés dans le thème Les véhicules de travail. Des cadeaux sont a gagner!! .
Centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 63 38 84 cinqlitresdeuxlitres@car-le-mans.fr
English :
41st edition of the famous 5 Litres and 2 Litres race around the Plantagenet City. A great opportunity to brush up on your knowledge of cars and motorcycles!
L’événement Les 5 Litres et 2 Litres du Mans Le Mans a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Le Mans