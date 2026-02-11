Les 5 Litres et 2 Litres du Mans Le Mans

Les 5 Litres et 2 Litres du Mans

Début : 2026-04-26 13:45:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

41ème édition de la célèbre course des 5 Litres et 2 Litres autour de la Cité Plantagenêt. Une bonne occasion de réviser vos connaissances en automobile et en motos !

Les 41ème Cinq Litres et Deux Litres du Mans auront lieu le 26 Avril 2026 !

-Dès 9h, Exposition Quai Louis Blanc.

-13h45 Parade vélos

-14h20 Parade cyclos

-15h Deux Litres Motos

-16h Cinq Litres Autos

-17h Parade Autos

Nous sommes impatients de vous retrouver! En Vélo en Cyclo en Moto ou en Auto inscrivez vous pour participer https://www.helloasso.com/…/cinq-litres-et-deux-litres…

Pour le public venez habillés dans le thème Les véhicules de travail. Des cadeaux sont a gagner!! .

Centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 63 38 84 cinqlitresdeuxlitres@car-le-mans.fr

English :

41st edition of the famous 5 Litres and 2 Litres race around the Plantagenet City. A great opportunity to brush up on your knowledge of cars and motorcycles!

