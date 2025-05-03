LES 5 SENS DE BONHOMME DE COULEURS – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

LES 5 SENS DE BONHOMME DE COULEURS Début : 2025-12-17 à 11:00. Tarif : – euros.

Suivez Bonhomme de couleurs à la découverte de nos 5 sens, dans un spectacle joyeux et participatif.Chansons, comptines, expériences et petites histoires permettront aux enfants de s’éveiller aux sens et de se familiariser avec la vue, l’odorat, le toucher, l’ouïe et le goût, dans une ambiance conviviale et festive !Un spectacle de Coralline POTTIEZ et Rémi GUICHARD avec Pauline Mns

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10