Les 5 sens de Bonhomme de couleurs Troyes

Les 5 sens de Bonhomme de couleurs

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 11:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Chansons, comptines, expériences et petites histoires permettront aux enfants de s’éveiller aux sens et de se familiariser avec la vue, l’odorat, le toucher, l’ouïe et le goût, dans une ambiance conviviale et festive !



Un spectacle de Coralline POTTIEZ et Rémi GUICHARD avec Pauline Mns .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

