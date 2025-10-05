Les 5 sens en automne Forêt du Lazaret Anglet
Les 5 sens en automne Forêt du Lazaret Anglet dimanche 5 octobre 2025.
Les 5 sens en automne
Forêt du Lazaret 11 promenade du Prince Impérial Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
En famille, venez découvrir le milieu forestier afin de mettre en éveil les 5 sens des enfants observer, toucher, goûter, sentir et écouter.
Le guide naturaliste vous proposera une balade ponctuée d’ateliers en parcourant la forêt. Les observations automnales permettront de découvrir la biodiversité saisonnière.
Animé par la Direction de l’Environnement.
3/5 ans. .
Forêt du Lazaret 11 promenade du Prince Impérial Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
English : Les 5 sens en automne
German : Les 5 sens en automne
Italiano :
Espanol : Les 5 sens en automne
L’événement Les 5 sens en automne Anglet a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Anglet