Les 5 sens en automne Forêt du Lazaret Anglet

Les 5 sens en automne

Forêt du Lazaret 11 promenade du Prince Impérial Anglet Pyrénées-Atlantiques

En famille, venez découvrir le milieu forestier afin de mettre en éveil les 5 sens des enfants observer, toucher, goûter, sentir et écouter.

Le guide naturaliste vous proposera une balade ponctuée d’ateliers en parcourant la forêt. Les observations automnales permettront de découvrir la biodiversité saisonnière.

Animé par la Direction de l’Environnement.

3/5 ans. .

