Les 50 ans de la COPRE (Cellule Opérationnelle de Prévention des Risques Environnementaux) Musée des Sapeurs Pompiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Le musée des Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique ouvre gratuitement ses portes les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025 de 14h à 18h, dans le cadre de l’anniversaire de la Cellule Opérationnelle de Prévention des Risques Environnementaux (COPRE), structure unique en France qui travaille en étroite collaboration avec les pompiers du département et depuis toujours avec les Sapeurs Pompiers de Nantes. Les agents de la COPRE ont leurs bureaux au sein même de la caserne nantaise du Commandant Gouzé à proximité du musée. Les engins et le matériel de ce service de Nantes Métropole seront exposés devant le parvis du musée. Le musée accueillera également l’association philatélique ANCRE, à l’origine de la création d’un souvenir philatélique spécialement pour cet évènement. Quatre timbres spécifiques y figurent sur un support personnalisé. Deux cartes postales représentant des pollutions sur l’agglomération nantaise seront également proposées à la vente. L’équipe du musée est heureuse de participer à la mise en valeur des personnels de cette entité très spécifique qui réalisent au quotidien de la prévention pour éviter des sinistres environnementaux. Mais ils savent également intervenir en cas de nécessité car ils disposent de tous les moyens administratifs et techniques pour appliquer légalement la redoutable règle « pollueurs-payeurs ».

Musée des Sapeurs Pompiers Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

09 52 94 00 71 http://www.musee-sapeurs-pompiers-44.org/ contact@museepompiers44.org http://musee-sapeurs-pompiers-44.org/